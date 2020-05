Cirillo-Materazzi, che scintille!

Che postpartita infuocato quello di Inter-Siena del primo febbraio 2004. Ai microfoni di "Controcampo", Cirillo e Materazzi si confrontano in una faccia a faccia a distanza. Il difensore bianconero accusa l'avversario di avergli tirato un pugno nel sottopassaggio mostrando, come prova, il labbro sanguinante. L'interista arriva in diretta più tardi e a Monica Vanali spiega cos'è accaduto: "Ci siamo presi in giro in campo poi tutto è degenerato nel tunnel, mi scuso". Materazzi sarà poi squalificato per due mesi.