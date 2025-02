Dorothea Wierer non molla dopo lo stop ai Mondiali di biathlon: "Voglio guarire per dare il meglio a Milano-Cortina 2026"

Non sono ancora guarita al 100%. Non mi sto allenando perché devo ancora riprendermi del tutto. Ci sono ancora tre settimane di Coppa del Mondo e per Nové Město spero di esser pronta. Non è il massimo della preparazione, però mi dispiace per come siano andati i Mondiali a causa della salute. Non era nelle mie mani stavolta il destino e devo accettare per com'è andata.