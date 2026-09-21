Vela, per la prima volta uno storico mulino diventa fornitore dell'America's Cup

La farina, elemento trasversale della cultura alimentare italiana, diventa quindi il punto d’incontro tra sport, nutrizione e tradizione. «La farina è l’elemento fondante di tantissime eccellenze, dal pane alla pasta, fino ai dolci, un ingrediente estremamente trasversale e principe della nostra gastronomia», ha spiegato Caputo, ricordando anche la dimensione internazionale dell’azienda: «Siamo un’azienda fortemente internazionale, con partner e amici dalla Nuova Zelanda al Giappone, dal Sudafrica agli Stati Uniti e al Sudamerica, e con oltre la metà del fatturato generato all’estero».