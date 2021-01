Prada Cup, l'avventura di Luna Rossa parte con una sconfitta

AMERICA'S CUP

Parte con una sconfitta l'avventura di Luna Rossa nella Prada Cup, evento che oltre ad assegnare trofeo designa il challenger che sfiderà Team New Zealand nell'America's Cup. L'imbarcazione italiana di Max Sirena ha ceduto nella seconda regata di giornata disputata nelle acque di Auckland a Ineos UK, la barca del baronetto Ben Ainslie che ha chiuso la giornata in testa alla classifica con due vittorie. Gli inglesi avevano vinto nettamente anche la regata di apertura, rifilando 1'20" agli statunitensi di American Magic.

Contro Luna Rossa, Ineos è partita meglio, riuscendo a gestire senza particolari problemi il vantaggio, che ha sempre oscillato tra i 10 e 30", chiudendo con un gap di 28" dall'AC75 italiano, che già questa notte tenterà il riscatto contro American Magic. "Eravamo abbastanza puntuali, pensavamo di avere tempo e margine per recuperare quando hanno virato davanti a noi, ma abbiamo avuto un grosso spostamento di vento. Abbiamo dovuto rincorrere subito, ci hanno virato davanti prima del via, non siamo riusciti ad andare mai a destra - ha commentato il timoniere di Luna Rossa, Hames Spithill - La regata era abbastanza bloccata, abbiamo cercato di controllare. Non c`erano tante cose che avremmo potuto fare meglio per superarli. Ineos si è comportata molto bene, hanno disputato una grande regata".

Prima giornata: American Magic vs Ineos Uk 0-1, Ineos Uk vs Luna Rossa 1-0

Classifica: Ineos Uk 2-0, Luna Rossa e American Magic 0-1

IL PROGRAMMA

Sabato 16 gennaio: 03.00 Luna Rossa vs American Magic, a seguire Ineos Uk vs American Magic

Domenica 17 gennaio: 03.00 Luna Rossa vs Ineos Uk, a seguire American Magic vs Luna Rossa

Venerdì 22 gennaio: 03.00 Ineos Uk vs American Magic, a seguire Luna Rossa vs Ineos Uk

Sabato 23 gennaio: 03.00 American Magic vs Luna Rossa, a seguire American Magic vs Ineos Uk

Domenica 24 gennaio: 03.00 Ineos Uk vs Luna Rossa, a seguire Luna Rossa vs American Magic

29 gennaio - 2 febbraio: Semifinale Prada Cup 13-22 febbraio: Finale Prada Cup