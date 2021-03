New Zealand: "Una sfida eccitante. 60 nodi? State sognando"

defender

Burling: "È un mistero per noi, proprio come per gli altri"

"Con chiunque parli delle regate dell'America's Cup ti dirà che se non sei abbastanza veloce, non sei in gara". Così il timoniere di Team New Zealand Peter Burling nel corso di una conferenza stampa a poche ore dall'inizio delle finali dell'America's Cup contro Luna Rossa. Si dice che il defender neozelandese abbia una barca più veloce dello sfidante italiano e che negli allenamenti nel Golfo di Hauraki, all'aumentare del vento la barca Te Rehutai del Kiwi abbia raggiunto velocità straordinarie. A chi ha chiesto se davvero la loro barca avesse raggiunto i 60 nodi (111 km/h), Burling ha replicato: "State sognando". Si comincia: Luna Rossa sogna la Coppa America





























In vista della sfida contro Luna Rossa, il timoniere neozelandese ha detto: "È un mistero per noi, proprio come per gli altri. Abbiamo un buon feeling ed entrambe le squadre hanno navigato molto in uno specchio d'acqua simile". "Ma fino a quando non arriveremo alla prima regata, quando ci schiereremo insieme sulla linea di partenza, quella sarà la prima volta che entrambe le squadre avranno un'idea di come sarà la velocità", ha aggiunto.

"Noi ci siamo davvero concentrati sull'aspetto della velocità - ha confermato Burling - Abbiamo fatto tutto il possibile per ottenere il pacchetto più veloce e negli ultimi tempi il nostro obiettivo è stato quello di assicurarci di non avere enormi svantaggi". "Guardando dall'altra parte, anche gli italiani hanno messo insieme un pacchetto molto bello ed è questo che rende tutto cosi' eccitante domani", ha concluso Burling dimostrando grande rispetto verso Luna Rossa.