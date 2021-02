Luna Rossa-New Zealand, una sfida sicura con Dainese

AMERICA'S CUP

L'azienda italiana equipaggia i due team con il nuovo Sea-Guard

C'è tanta Italia nella 36.esima edizione dell'America's Cup che scatterà sabato 6 marzo ad Auckland. Oltre a Luna Rossa, c'è Dainese che fornisce gli equipaggiamenti di sicurezza sia per l'imbarcazione italiana, sia per il defender Team New Zealand. L'azienda veneta ha infatti sviluppato il Sea-Guard, la più avanzata safety vest per la vela. Luna Rossa-New Zealand, una sfida firmata Dainese





















































































Ultime gallery Vedi tutte

Il corpetto nasce nel 2016, da una sinergia tra Dainese e ETNZ, dalla necessità di proteggere gli equipaggi a bordo di barche sempre più veloci che sfiorano i 50 nodi. Sea-Guard, infatti, offre protezione da impatto su schiena, cassa toracica e clavicole, e integra le funzioni di galleggiamento (per le quali è certificato) richieste dal regolamento di AC. Utilissimo anche perché permette agli atleti di portare sempre con sé una bombola di ossigeno e mette a disposizione delle tasche per l’equipaggiamento da gara (ricetrasmittente, coltello) o per inserire una sacca idrica.

L'America's Cup sarà una sfida emozionante, ma anche in totale sicurezza grazie a Dainese.