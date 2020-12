America's Cup World Series, Luna Rossa, 2-2 dopo la seconda giornata di regate

Ancora una vittoria e una sconfitta per Luna Rossa Prada Pirelli al termine della seconda giornata di regate dell'America's Cup World Series. Nelle acque di Auckland, il team guidato da Max Sirena ha vinto la prima sfida contro American Magic, cedendo invece nella seconda: in classifica il record è di 2-2. Nelle altre regate, doppia vittoria del defender New Zealand contro Ineos Team UK, che al termine del day-2 si trova ancora a secco di successi.