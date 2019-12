Usa, sul ring a 70 anni: vince per ko contro un 43enne

Se non è impresa epocale poco ci manca. L'ha firmata Albert Hughes Jr, che come regalo anticipato di Natale ha deciso di impacchettarsi un bell'incontro sul ring. Peccato che lui, nonostante la cresta non lo dimostri, avesse 70 anni, una trentina in più del suo avversario, il 43enne Tramane Towns. Bene. Hughes Jr non si è fatto intimorire e a Indianapolis ha steso il rivale con un paio di colpi ben assestati, entrando di diritto nel Guinness World Records come il pugile attivo più anziano della storia. Obiettivo raggiunto nonostante il dolore per la perdita del figlio, morto suicida, con il quale aveva iniziato il progetto di questa sfida impssibile.