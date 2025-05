Unity Awards, gli “eroi non celebrati dello sport” che superano le barriere sociali

Il ruolo dello sport nella società di oggi va ben oltre l’attività fisica o la competizione. Le squadre sportive promuovono la coesione sociale riunendo attorno a una passione comune persone provenienti da contesti diversi. Allianz è fiera di celebrare il potere aggregativo dello sport con gli Unity Awards. Questa iniziativa punta i riflettori sui campioni di tutti i giorni che utilizzano lo sport per dare forma ai valori, costruire il carattere e superare le divisioni sociali e culturali. Allianz invita le società sportive locali, gli allenatori, i compagni di squadra o i genitori a condividere la loro storia personale di “unità attraverso lo sport” in un video entro la fine di giugno. I vincitori riceveranno un riconoscimento pubblico e un sostegno finanziario per rafforzare il loro impegno a favore della comunità.