Un mese di coronavirus: lo sport si è fermato così

LE TAPPE

Il 21 febbraio si registrava il primo positivo italiano al Coronavirus: già allora le prime partite erano state rinviate, mentre lo sport nazionale e internazionale era in fibrillazione. Dal caso Juventus-Inter alla sospensione dei campionati, dallo slittamento di un anno degli Europei alla cancellazione dei primi Gran Premi di Formula 1, passando dalle positività di Rugani e Gobert: ecco tutto ciò che è successo da allora.

21 FEBBRAIO 2020

A Monselice, in provincia di Padova, si registra il decesso di Adriano Trevisan, un uomo di 78 anni: originario di Vo' Euganeo, è il primo italiano risultato positivo al Coronavirus a morire. Vengono intanto rinviate le prime partite di calcio in Italia (tra cui Piacenza-Sambenedettese in serie C).

22 FEBBRAIO 2020

Si decide il rinvio delle prime partite della serie A: sono Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari. Il giorno successivo viene preso il medesimo provvedimento per Torino-Parma: tutte in programma per quello stesso weekend, non sono state ancora recuperate.

24 FEBBRAIO 2020

La Figc chiede al Governo l'autorizzazione per disputare a porte chiuse Juventus-Inter e Milan-Genoa: si ritiene il rinvio delle partite non più praticabile a causa dell'affollato calendario. Sarà poi deciso di giocare a porte chiuse anche Udinese-Fiorentina, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Sampdoria-Verona. Nello stesso giorno la Federazione Italiana Pallavolo sospende l'intera attività pallavolistica nazionale a tutti livelli fino al 1° marzo. Golf fermo in Lombardia e Veneto. Riformulato il calendario del rugby, con slittamento della finale scudetto.

25 FEBBRAIO 2020

La Federbasket rinvia tutte le partite del successivo turno di Serie A, A2 e B maschile, e della Serie A1 e A2 femminile.

26 FEBBRAIO 2020

L'Italia può regolarmente affrontare la Corea del Sud in Coppa Davis dato che la sfida è stata organizzata a Cagliari. Salta invece ufficialmente Irlanda-Italia, sfida valida per il Sei Nazioni di rugby: era in programma per il 7 marzo. Giuseppe Sannino, allenatore dell'Honved in Ungheria, viene momentaneamente sospeso dall'incarico.

27 FEBBRAIO 2020

King Udoh, attaccante italo-nigeriano di 22 anni, è il primo calciatore a risultare positivo al Coronavirus in Italia: gioca in serie C alla Pianese ma risiede a Milano e risulta già guarito.



28 FEBBRAIO 2020

La Lega Calcio Svizzera annuncia il rinvio di tutte le partite di campionato del turno successivo, mentre anche la Juventus Under 23 (fresca avversaria della Pianese) sospende tutte le attività e entra in quarantena.

1 MARZO 2020

Il Napoli propone di rinviare le partite di Coppa Italia al mese di maggio, dopo la conclusione del campionato di serie A. Intanto monta la polemica sulla disputa del big match Juventus-Inter: il giorno prima la Lega aveva deciso per il rinvio a maggio. Per il Gran Premio del Qatar, prima prova del Motomondiale, si decide di annullare il Gran Premio di MotoGP: correranno solo Moto2 e Moto3.

2 MARZO 2020

Tramite un Consiglio straordinario, la Lega Calcio decide di recuperare Juventus-Inter e le altre partite della 26esima giornata, precedentemente posticipate al 13 maggio: saranno disputate l'8 e 9 marzo divenendo le ultime partite della serie A a tutt'oggi disputate. La MotoGP decide di rinviare anche il GP della Thailandia, inizialmente in programma per il 22 marzo.

4 MARZO 2020

In ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, si decide di disputare a porte chiuse tutte le partite della serie A in programma fino al 3 aprile. Confermato il calendario della 26esima giornata, Juventus-Inter inclusa.

5 MARZO 2020

La Uefa tramite un comunicato ufficiale annuncia che Valencia-Atalanta di Champions League (in programma per il 10 marzo) e Inter-Getafe di Europa League (prevista per il 12 marzo) si disputeranno a porte chiuse. Il giorno successivo Salvador Illa, Ministro della Salute spagnolo, assicura invece che Barcellona-Napoli si terrà a porte aperte.

6 MARZO 2020

Anche il campionato francese inizia a fermarsi per il Coronavirus: Strasburgo-Psg, valida per la 28esima giornata della Ligue 1, viene rinviata. In Italia viene rinviato il Torneo di Viareggio, storica manifestazione dedicata al calcio giovanile. Nel ciclismo saltano Milano-Sanremo e Tirreno-Adriatico.

8 MARZO 2020

La Formula 1 decide di disputare a porte chiuse il Gran Premio del Bahrain, secondo appuntamento iridato previsto per il 22 marzo. In Italia si fermano il campionato di basket e quello di volley femminile. Guarito in Toscana uno dei giocatori della Pianese rimasti precedentemente contagiati.

9 MARZO 2020

L'Inter rinuncia a prendere parte alla Youth League e di fatto si ritira dalla competizione. Annullato il torneo di Indian Wells per quanto riguarda il tennis e i playoff di hockey. In serata il Premier Giuseppe Conte ufficializza che l'intero territorio nazionale dell'Italia è in zona rossa per l'emergenza Coronavirus: tutto lo sport si ferma.

10 MARZO 2020

L'Atalanta gioca in Youth League e Champions League: la vittoria di Valencia rappresenta l'ultima partita ufficiale giocata da una squadra di calcio italiana. In America le major (Nba, Nfl, Mlb, Mls e Nhl) mantengono gli stadi a porte aperte, ma con spogliatoi riservati ai soli giocatori. Primo contagio in Australia, all'Albert Park dove sta per partire il weekend del GP di Melbourne di Formula 1.

11 MARZO 2020

Il Coronavirus ferma lo sci: annullate le prove di Aare, la Coppa del Mondo va a Federica Brignone. Nello stesso giorno la Juventus annuncia la positività al Coronavirus di Daniele Rugani, comunque asintomatico: è il primo calciatore della serie A colpito dal virus. Anche l'Inter va in quarantena. Primo caso di positività anche in Nba: riguarda Rudy Gobert, giocatore degli Utah Jazz.

12 MARZO 2020

La Francia annuncia la sospensione a tempo indeterminato di tutto il calcio a livello nazionale. Anche Manolo Gabbiadini della Sampdoria risulta positivo al Coronavirus. Stesso destino per tre giocatori della Premier League e per Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal. L'Europa League si gioca quasi ovunque a porte chiuse, senza che Inter e Roma scendano in campo. La McLaren annuncia il ritiro dal Gran Premio d'Australia di Formula 1, che successivamente viene annullato. Sospesa a tempo indeterminato la Nba dopo la positività di Gobert. Positivo anche il ciclista Fernando Gaviria: in quarantena il team Uae Emirates. Saltano altri sei tornei di tennis (Miami, Houston, Marrakech, Monte Carlo, Barcellona, Budapest).

13 MARZO 2020

La Uefa annuncia ufficialmente il rinvio di Champions League ed Europa League, in Formula 1 dopo il Gran Premio d'Australia saltano anche quelli di Bahrain e Vietnam. Altri cinque calciatori della serie A risultano positivi al Coronavirus: Colley, Ekdal, La Gumina e Thorsby della Sampdoria, Vlahovic della Fiorentina. Martin Ortega, direttore generale del Leganes, rappresenta il primo caso di Coronavirus nella Liga. Anche la Bundesliga, unico ancora attivo tra i campionati principali di calcio in Europa, si ferma. Nel ciclismo positivo Richeze.

14 MARZO 2020

Altri due casi di positività nella Fiorentina: si tratta di Patrick Cutrone e German Pezzella. Nella Sampdoria contagiato anche Fabio Depaoli. Il Napoli invita i suoi giocatori a non lasciare la città, due positivi in Spagna nell'Alaves: si tratta di componenti della struttura tecnico-sportiva.

15 MARZO 2020

Ezequiel Garay è il primo calciatore della Liga contagiato dal Coronavirus. Si inizia a paventare la possibilità che Champions League ed Europa League finiscano entro la fine di giugno, magari con un playoff a quattro squadre.

16 MARZO 2020

Anche Michela Persico, fidanzata di Rugani, dichiara di essere risultata positiva al tampone per il COVID-19 e in Formula 1 si registra il contagio di un dipendente Pirelli. Anche il campionato di calcio ungherese si ferma. Dopo Mangala e Gayà, il Valencia annuncia la positività di altri suoi dipendenti (non rivelandone i nomi), tutti asintomatici. La WWE annuncia lo spostamento di WrestleMania, l'evento più importante dell'anno, dal Raymond James Stadium di Tampa (con oltre 65mila posti a sedere) a un centro di allenamenti di sua proprietà a Orlando, il Performance Center: l'evento si terrà a porte chiuse.

17 MARZO 2020

Altri due giocatori di serie A risultano positivi al Coronavirus: sono Blaise Matuidi della Juventus e Mattia Zaccagni del Verona. Gli Europei del 2020 vengono ufficialmente rinviati al 2021, mentre il Comitato Olimpico Internazionale conferma che le Olimpiadi di Tokyo 2020 non slitteranno. Dieci calciatrici della Juventus femminile in isolamento dopo una trasferta in Algarve, quarantena per l'Hertha Berlino di Piatek. Alessandro Florenzi del Valencia risulta negativo al tampone.



18 MARZO 2020

Kevin Durant, stella Nba, entra nell'elenco dei positivi al Coronavirus insieme a tre altri compagni dei Brooklyn Nets. I Los Angeles Lakers finiscono a loro volta in quarantena. Pioggia di tamponi in America, Danilo Gallinari risulta negativo. La Formula 1 decide di spostare al 2022 le novità regolamentari previste per il 2021. Annullata anche la pausa estiva per il 2020.

19 MARZO 2020

Il campionato di calcio belga si ferma a una sola giornata dal termine della Jupiler League (la formula locale prevede poi i playoff). Pelé va in isolamento volontario.

20 MARZO 2020

Il presidente dell'Assocalciatori Damiano Tommasi ammette che il campionato di serie A potrebbe anche non concludersi a causa dell'emergenza. Si paventa anche la possibilità di tagliare ai calciatori lo stipendio del mese di marzo. Nuovi contagi in Nba: uno ai Boston Celtics e due ai Los Angeles Lakers.