Tyson, dal ring al porno? Offerti 250mila dollari per mostrare il fondoschiena

Le immagini del suo fondoschiena mandate in onda inavvertitamente da Netflix prima dell'incontro (poi perso) con Jake Paul sono diventate subito virali e ora a Mike Tyson è arrivata una proposta indecente. CamSoda, un famoso sito web per adulti, è pronta a sborsare al 58enne ex campione dei pesi massimi 250mila euro per mostrare il suo sedere in uno spettacolo webcam in diretta per solo un'ora. "Ora capisco che questa offerta potrebbe essere ben lontana da ciò che hai appena incassato dal combattimento, ma diciamocelo, forse è il momento di appendere i guantoni - ha scritto il vicepresidente di CamSoda Daryn Parker in una lettera al pugile - Penso che questa offerta sia il modo perfetto per presentarsi ancora di fronte alle persone ed esibirsi in un modo diverso e meno faticoso. Inoltre, non devi preoccuparti che qualcuno ti morda o dia la caccia alle tue orecchie".