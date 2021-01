Tom Brady sempre più leggenda: porta Tampa al Super Bowl

nfl

Sarà tra Chiefs e Buccaneers la sfida del 55mo Super Bowl, la finale del campionato della Lega nazionale di football (Nfl) americana: Kansas City ha eliminato i Buffalo Bills e difenderà il titolo contro Tampa Bay, che ha battuto i Green Bay Packers. A trascinare Tampa alla sua prima finale in casa (si giocherà il 7 febbraio) è stato l'intramontabile Tom Brady. Per il quarterback di 43 anni, il suo primo con la maglia dei Bucs, si tratterà del decimo Super Bowl.

Questo è il verdetto emerso dal Championship Round che ha regalato due match davvero indimenticabili tra campioni immensi, grandi giocate ed emozioni a pioggia. Nella finale della NFC, i Tampa Bay Buccaneers dominano per larghi tratti e volano via con un ampio margine di vantaggio a metà gara, poi arriva la rimonta dei Green Bay Packers che si ferma fino al 31-26 finale. Il titolo della AFC, invece, i Buffalo Bills partono bene, ma i Kansas City Chiefs non si scompongono, iniziano a macinare gioco e chiudono in scioltezza 38-24. E' stata anche la notte di Tom Brady. La sua prima stagione con i Tampa Bay Buccaneers finira' come diverse delle sue stagioni quando era ai New England Patriots: al Super Bowl. Il leggendario ha vinte sei), da padrone di casa contro i detentori del titolo dei Kansas City Chiefs.