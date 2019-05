Tennis, Roland Garros: Nadal e Djokovic al secondo turno, impresa di Caruso contro Munar

27/05/2019

GLI ITALIANI

C'è sempre una prima volta, e per Salvatore Caruso arriva a 26 anni. Il tennista siciliano conquista la prima vittoria nel tabellone principale di un torneo del Grande Slam, ottenendola contro Jaume Munar, che prima dell'inizio del Roland Garros lo precedeva di 94 posizioni nel ranking Atp. Il giovane spagnolo, classe 1997, è un maiorchino come Nadal e uno degli allievi dell'accademia dello zio Toni. L'azzurro disputa un match regolare, pulito, chiuso dopo 3 ore e 7 minuti di pura battaglia. Sempre buone le geometrie trovate da Caruso, che mostra un tennis vario e soprattutto efficace contro uno specialista del rosso, da buon pupillo di Rafa. Che però deve soccombere in quattro set: 7-5 4-6 6-3 6-3. Caruso stenta a crederci e si sdraia per terra, a pugni alzati. Al secondo turno affronterà il francese Gilles Simon, ex top 10 del mondo e numero 26 del seeding, che ha sconfitto l'ucraino Sergiy Stakhovsky in tre set.



Lotta come una leonessa Giulia Gatto-Monticone, ma non basta per avere la meglio su Sofia Kenin, 20enne numero 35 del mondo. La statunitense è nettamente più quotata rispetto alla torinese, 164esima nel ranking Wta, e impone il proprio ritmo nel primo set, chiuso sul 6-3. Un parziale in cui Kenin fa valere la sua superiorità, che si nota soprattutto nella qualità e nella potenza del servizio. L'azzurra tiene duro e reagisce nel secondo set: Kenin è avanti 5-3 e serve per il match, Gatto-Monticone strappa un break e non si ferma più, portando a casa il parziale per 7-5. Un calo di concentrazione nel terzo set è fatale all'azzurra, che va subito sotto 3-0 e non riesce a ricucire lo svantaggio. Kenin vince 6-2 e avanza al secondo turno.



I BIG DEI TABELLONI

Da uno Yannick all'altro per Rafael Nadal. Il maiorchino batte il tedesco Hanfmann in 1 ora e 59 minuti di gioco, con il punteggio di 6-2 6-1 6-3. Il vincitore di Roma parte sottotono e deve salvare quattro palle break nel primo game del match, poi non sbaglia più niente al servizio e prende il largo, non lasciando quasi mai scampo al qualificato avversario. Al secondo turno affronterà un altro tedesco proveniente dalle qualificazioni: Yannick Maden, che ha battuto in tre set Kimmer Coppejans. Avanza quasi sudare Novak Djokovic, numero 1 del mondo e del tabellone. Il serbo ha sconfitto con il punteggio di 6-4 6-2 6-2 il giovane polacco Hubert Hurkacz in 97 minuti di gioco. Al secondo turno Nole affonterà Henri Laaksonen. Lo svizzero, già ripescato come lucky loser nel torneo parigino dopo aver perso nelle qualificazioni, si conferma baciato dalla sorte approfittando dei problemi fisici dello spagnolo Pedro Martinez, battuto 61 6-0 7-6. Borna Coric, numero 15 Atp, deve faticare più del previsto per avere la meglio sullo sloveno Aljaz Bedene: tre set a uno per il croato (6-1 6-7 6-4 6-4). Crollano in tre set Denis Shapovalov e Nikoloz Basilashvili, rispettivamente numero 20 e 15 del tabellone: a passare sono Jan-Lennard Struff e Juan Londero. Perde a sorpresa anche Daniil Medvedev contro Pierre-Hugues Herbert: il francese si impone al quinto set.



Nel tabellone femminile, uno stiramento manda ko Petra Kvitova, numero 6 Wta. La ceca si arrende al dolore già prima della partita e spera di recuperare per Wimbledon. Perde a sorpresa Caroline Wozniacki: dopo un primo set dominato, la finalista del 2018 si fa rimontare dalla russa Veronika Kudermetova, che si impone per 0-6 6-3 6-3. Kiki Bertens batte 6-3 6-4 Pauline Parmentier e stacca il pass per il secondo turno. Lo stesso fa Serena Williams, che però deve cedere il primo set alla russa Vitalia Diatchenko, poi nel resto della partita passeggia, lasciando un solo game all'avversaria. Avanzano anche Ashleigh Barty, numero 8 del mondo, e Johanna Konta, finalista a Roma, che si sbarazzano in due set rispettivamete di Jessica Pegula e Antonia Lottner.