Superior Italian Wrestling: sabato 9 settembre il "Colossal" coi migliori wrestler italiani 

WRESTLING

Sul ring a Collesalvetti anche la webstar Maurizio “Capitan Fintus” Merluzzo

© sportmediaset Chi è cresciuto ammirando le gesta e i muscoli di John Cena, The Rock e Hulk Hogan, non può proprio perdersela: la finalissima del circuito Superior Italian Wrestling, la Federazione di Pro-Wrestling più seguita d’Italia. È l’appuntamento di fine estate più atteso, quello che sabato 9 settembre radunerà a Collesalvetti (Livorno) i migliori wrestler del nostro Paese. È stato battezzato “Colossal”, e già questo la dice lunga.

Di fronte a migliaia di appassionati, sul ring verranno difesi tutti i maggiori titoli italiani. La prima campana (alle 20:30) darà inizio all’ultimo atto del torneo SIW che determinerà il prossimo sfidante al Campione Italiano di Wrestling: da una parte il veterano Alex Flash, 17 anni di esperienza. Dall’altra, la grande rivelazione: la webstar Maurizio “Capitan Fintus” Merluzzo (doppiatore, attore, conduttore, diventato in soli due anni uno dei migliori atleti in circolazione). Una sfida che promette spettacolo.

© sportmediaset

La serata sarà lunga e piena di colpi di scena. Il campione italiano Bon Giovanni dovrà vedersela contro “Sangre Latino” Rafael, nella più classica delle lotte fratricide. La campionessa della Divisione “Wild”, la Face of Perfection Electra, salirà sul quadrato per difendere la sua Corona. I “Most Wanted” Pan e Picchio dovranno misurarsi con gli Spaccaossa Bresciani, Nico Inverardi e Mirko Mori, reduci da mesi di combattimento in Giappone. Se non bastasse, in programma anche uno speciale match dove 7 wrestler si contenderanno il “Colossal Contract”, ovvero la possibilità di sfidare nell’anno solare un qualsiasi Campione SIW, in qualsiasi momento. Il contratto verrà fisicamente sospeso dal soffitto: l’unico modo per aggiudicarselo? Semplice (si fa per dire): andarselo a prendere di persona. Un tutti contro tutti.

Lo show, d’altronde, è il tratto distintivo di questa disciplina: un mix perfetto tra lotta greco-romana, arti marziali e tecniche degli stuntman del mondo teatrale e cinematografico. Una lotta nella quale ci si deve aspettare di tutto, in cui vince chi riesce a “schienare” o sottomettere per primo l’avversario. L’unica regola - per chi guarda - va però seguita alla lettera: “Don’t try this at home!”. “Non provate a farlo a casa!”.