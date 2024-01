Super Bowl 2024, ecco lo stadio dove si giocherà: prima volta per Las Vegas

FOOTBALL AMERICANO

La finale dell'National Football League andrà in scena il prossimo 11 febbraio all'interno dell'Allegiant Stadium di Paradise, area adiacente alla città del Nevada, e vedrà le sfidanti contendersi il titolo appartenente ai Kansas City Chief

C’è sempre una prima volta, anche per il Super Bowl numero 58 che il prossimo 11 febbraio andrà in scena all’Allegiant Stadium di Paradise, area adiacente alla ben più nota Las Vegas (Nevada). Un appuntamento imperdibile per milioni di spettatori che si collegano alla tv per seguire la finale della NFL più attesa da tutti gli Stati Uniti. A differenza di quanto accaduto nelle precedenti edizioni, il Super Bowl LVIII approderà nella casa dei Las Vegas Raiders, già fuori dalla corsa per un posto ai play-off.

Dove si giocherà il Super Bowl 2024 ? Quante persone ospita lo stadio ?

Inaugurato nel 2020 dopo tre anni di lavori e una spesa pari a 1,97 miliardi di dollari, l'Allegiant Stadium ha cambiato letteralmente il mondo del football americano diventando il secondo stadio più costoso della storia, ma soprattutto dando spazio a 65.000 spettatori nelle partite del campionato di NFL, con una capienza dello stadio del Super Bowl che può esser estesa sino a 72.000 posti. Il colosso presenta 10 livelli con tetto trasparente in ETFE, completamente climatizzato, con il nero e l'argento a farla da padrona insieme a lunghe file di luci a led che ricordano la livrea di un'auto sportiva.

Un'estetica che ricorda molto lo stemma dei Las Vegas Raiders e che consente alla struttura di diventare inconfondibile in tutti gli Stati Uniti, soprattutto dopo aver fatto le prove generali nel 2021 e nel 2022 quando ha ospitato il Pro Bowl, tradizionale appuntamento dell'All-Star Game dell'NFL posizionato a fine stagione e fondamentale per fare il punto della situazione in vista del momento clou.

La scelta di Las Vegas per l'NFL Super Bowl 2024

Per la prima volta nella storia gli occhi di tutto il mondo saranno puntati su Las Vegas che si è vista assegnare la finale soltanto nel 2021 quando la lega l’ha preferito a New Orleans per un motivo puramente di calendario: la città del Jazz avrebbe dovuto inizialmente esser la sede designata per il Super Bowl LVIII, tuttavia la decisione di estendere la stagione da 16 a 17 partite ha spinto l’NFL a spostare il “grande show” a metà febbraio. Un vero e proprio cruccio per la città della Louisiana che in quel periodo festeggia il Carnevale con manifestazioni particolarmente accese e che sarebbero finite per impattare sullo svolgimento dell’evento più atteso da tutto il football americano. A quel punto si è pensato di offrire a New Orleans l’opportunità di organizzare il Super Bowl LXIX nel 2025 e lasciare spazio al Nevada che puntualmente coinvolgerà anche il suo capoluogo più grande, Las Vegas, destinato a ospitare tutta la settimana di avvicinamento all’evento.

Super Bowl 2024: la serata d'esordio

A inaugurare la finale del Super Bowl ci sarà la cerimonia d'apertura con giocatori e allenatori delle due squadre che si concederanno alla stampa consentendo ai giornalisti presenti di sviscerare in diretta i segreti delle formazioni. L’incontro, in programma lunedì 5 febbraio dalle 15 alle 20 (fuso orario americano), coinciderà con il primo ingresso ufficiale dei team all’interno dello stadio anticipando quella che sarà la serata d'apertura con tanto di intrattenimento dal vivo, incontri con le leggende dell’NFL e le mascotte delle squadre, oltre all’opportunità di incontrare direttamente dal vivo e farsi un selfie con i propri paladini.

Quanto costa un biglietto per il Super Bowl ?

Seguire dal vivo il Super Bowl non è sicuramente economico complice la crescente richiesta avvenuta nel corso degli anni. Se nel 2019 la finale fra New England Patriots e Los Angeles Rams poteva costare mediamente attorno ai 4000 dollari, già nel 2020 si è saliti a 6000 per la sfida fra Kansas City Chief e San Francisco 49ers. La costante ascesa dei campioni dell'NFL Kansas City Chiefs è corrisposta alla crescita dei costi che nel 2021 si è attesta sui 10.000 dollari per l’incontro fra i campioni in carica e i Tampa Bay Buccaneers, con l’apertura a soli 25.000 spettatori a causa delle restrizioni Covid.

Un prezzo che si è attestato negli ultimi anni come confermato anche dalla finale del Super Bowl 2023 andata in scena allo Phoenix Stadium di Glandale (Arizona) con la vittoria nuovamente dei Kansas City Chief sui Philadelphia Eagles. Nonostante ciò, i pacchetti messi a disposizione dai tifosi sono andati pressoché sold out confermando il legame degli Stati Uniti verso il football americano.

Super Bowl, dove vederlo in tv ?

Il match decisivo raggiunge dai 90 e i 110 milioni di spettatori in tutto il mondo con un record realizzato nel 2015 quando l'incontro fra New England Patriots e i Seattle Seahawks che ha richiamato uno share di 114,4 milioni di telespettatori, superando così il precedente primato appartenente alla finale del 2014 che vide i Seattle Seahawks sbarazzarsi dei Denver Broncos. Nel nostro paese il Super Bowl sarà trasmesso da Mediaset con la diretta che prenderà il via nella notte di domenica 11 febbraio alle ore 00.30 su Italia 1.

Chi ha vinto il Super Bowl 2023 ?

Le ultime edizioni della finale del Super Bowl sono state quasi sempre ad appannaggio dei Kansas City Chiefs. La squadra del Missouri ha saputo raggiungere per quattro volte la sfida decisiva per ben tre volte negli ultimi quattro anni scrivendo il proprio nome nell'albo d'oro del campionato statunitense sia nel 2019 che nel 2022. Una tradizione che si è però rafforzata soltanto a cavallo dell'attuale decennio con la squadra guidata da Andy Reid che attendeva un'occasione del genere dal 1969 quando aveva alzato il trofeo al cielo superando per 23-7 i Minnesota Vikings. Gli attuali campioni dell'NFL avevano già un precedente nel 1966 quando gli uomini di Hank Stram si erano dovuti arrendere ai Green Bay Packers ottenendo un risultato alla fine del match di 10-35 incrementando però la propria esperienza nel campo.

Per rivederli nuovamente nella finale dell'NFL è necessario tornare indietro a cinque anni fa quando Andy Reid che, dopo aver guidato la franchigia per sei anni, è riuscito a centrare il colpo grosso giungendo alla fine del match vinto i San Francisco 49ers per 31-20 e aprendo così un ciclo travolgente caratterizzato dalla pesante battuta d'arresto del 2021 contro i Tampa Bay Buccaneers e il successo al cardiopalmo del 2022 contro i Philadelphia Eagles.

Super Bowl, ecco l'albo d'oro

Nell'albo d'oro spiccano comunque i Pittsburgh Steelers e i New England Patriots che hanno dominato la finale dell'NFL per sei volte, mentre i Dallas Cowboys e i San Francisco 49ers che si sono attestati a cinque trionfi. A livello di finali invece comandano ancora i New England Patriots con undici presenze seguiti a ruota da Pittsburgh Steelers, Dallas Cowboys e Denver Broncos

Le pretendenti per la finale del Super Bowl

Ora è necessario attendere soltanto i nomi delle sfidanti con i Baltimore Ravens e San Francisco 49ers che si presentano ai play-off con le credenziali maggiori guidando rispettivamente l’American Football Conference North e l’National Football Conference West con un record di 13-3 e 12-4. Discorso simile per i Miami Dolphins e per i Dallas Cowboys che comandano l’AFC East e la l’NFC East con uno score di 11-5, mentre i Kansas City Chiefs e i Detroit Lions chiudono il gruppo con la testa conquistata nell’AFC West grazie a un andamento di 10 vittorie e 6 sconfitte e nell’NFC North con 11 successi e 5 partite perse.

Già garantito l'accesso ai play-off per Cleveland Browns, Philadelphia Eagles e Los Angeles Rams, mentre sono ancora in corsa Jacksonville Jaguars, Tampa Bay Buccaneers, Buffalo Bills, Green Bay Packers e Indianapolis Colts. Più complicata la corsa per i Seattle Seahawks che dovranno cercare di strappare uno degli ultimi posti rimasti a disposizione, mentre a sorpresa sono già fuori i Denver Broncos.