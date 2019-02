Snowboard, Seehauser si conferma allo Snowpark di Obereggen

12/02/2019

Simon Seehauser ancora una volta dominaotore dello Snowpark di Obereggen. Il 20enne ha vinto lo storico contest di snowboard "King of Obereggen" davanti al lituano Kostas Turcinavicius e il bolzanino Thomas Venzo che ha lottato fino all’ultimo per il podio. Nella categoria femminile successo per Tamara Frigo di Bolzano. Nella disciplina Ski-Freestyle gradino più alto del podio per l’azzurro Angelo Blaglevi, seguito dal tedesco Simon Abele e dall’altoatesino Niklas Oberrauch.