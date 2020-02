Sci, Gigante Garmisch: Pinturault spunta nella pioggia, indietro gli italiani

SCI GARMISCH

Il Gigante di Garmisch va al francese Alexis Pinturault, bravo a conquistare il quarto successo stagionale in Coppa del Mondo in una giornata condizionata dalla pioggia che si abbatte sulla pista tedesca. Sul podio lo svizzero Loic Meillard (secondo a +0.16 dopo aver chiuso in testa la prima manche) e il norvegese Nestvold-Haugen (terzo a +0.24). Delude Henrik Kristoffersen, solo 7°. Primo italiano è Simon Maurberger 15°, 18° Luca De Aliprandini.

Aveva iniziato la stagione con una vittoria in Gigante, a Sölden, e Alexis Pinturault piazza la zampata nella stessa disciplina (nel frattempo aveva vinto in Slalom a Val-d'Isère e in combinata a Bormio). Lo fa al termine di una giornata non facile per nessuno, a causa di un meteo che a Garmisch non aiuta gli sciatori e nemmeno gli organizzatori. In Baviera ci sono caldo e nuvole, pessima accoppiata per chi vive di neve: infatti sin dal mattino si mette a piovere, costringendo un accorciamento della pista e un parziale stravolgimento di quanto visto nella prima manche. Se infatti al mattino era stato Loic Meillard a rivelarsi il più veloce di tutti, ma soprattutto Henrik Kristoffersen il big più a suo agio (il norvegese aveva chiuso al secondo posto), nel pomeriggio cambia tutto. Premiando un Pinturault che può ora sorridere anche in classifica generale.

Perfetta infatti la sua seconda manche, una delle poche impeccabili laddove diversi colleghi anche di primissima fascia compiono errori gravi, o quantomeno faticano ad approcciare il tracciato con le avverse condizioni meteo. Uno di questi è proprio Kristoffersen, che va a perdere tutto il suo vantaggio settore dopo settore e chiude settimo a +0.79, alle spalle anche del connazionale Aleksander Aamodt Kilde. E questo cambia qualcosa nella classifica generale di Coppa del Mondo, dove Kristoffersen resta primo e sale a quota 877, ma sia Pinturault che Kilde accorciano e si portano rispettivamente a -55 e -57.

Il più veloce del mattino, Meillard, deve accontentarsi del secondo posto dopo la manche pomeridiana. Chi chiude a un passo dal podio è Filip Zubcic, che invece sfiora nella seconda manche una rimonta strepitosa e alla fine deve accontentarsi del quarto posto a soli 11 centesimi dal terzo di Nestvold-Haugen. Il contrario di quanto avviene a Luca De Aliprandini, che perde mezzo secondo nelle ultime tre porte pur senza commettere errori e non va oltre il 18° posto con un distacco di 1.77 dal vincitore. Primo degli italiani diventa quindi Simon Maurberger, 15° a +1.68. Nei primi trenta anche Riccardo Tonetti (24°), Giovanni Borsotti (27°) e Daniele Sorio (30°).