Scherma, Di Francisca-Vezzali: scintille alla festa delle Fiamme Oro

Botta e risposta tra Elisa Di Francisca e Valentina Vezzali in occasione della celebrazione per i 70 anni delle Fiamme oro: sul palco del Palazzo dei Congressi all`Eur a Roma sono ancora scintille. Chiamata sul palco insieme a ex atleti, Di Francisca prova a offrire i calumet della pace: "Come parlo faccio danni quindi è meglio che sto zitta. Siete d`accordo? Ma oggi vorrei cogliere l'occasione per dire una cosa al settantesimo delle Fiamme Oro, vorrei mandare un messaggio di pace alla mia collega Valentina Vezzali e chiederle se facciamo pace".