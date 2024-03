Scherma: i due accusati di stupro si autosospendono dalle gare 

© Getty Images

Emanuele Nardella e Lapo Jacopo Pucci, accusati di stupro di gruppo nei confronti di una schermitrice uzbeka di 17 anni durante un ritiro a Chianciano Terme nella notte fra il 4 e il 5 agosto 2023 si sono autosospesi, in comune accordo con i loro legali. Non scenderanno dunque in pedana nell'incontro previsto per questo fine settimana a Lucca alla prova Open Nazionale e alla prova Nazionale Giovani, dove entrambi gli azzurri avevano ottenuto le qualificazioni.