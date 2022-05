United Rugby Championship: tracollo Zebre a Cardiff, gli azzurri mancano il bis

RUGBY

Dopo aver vinto contro i Dragons, la franchigia di Parma ritrova l’ennesima sconfitta 42-14 in Galles

Dopo aver ottenuto il primo successo della competizione nell’ultima giornata contro i Dragons, le Zebre ritrovano la sconfitta per mano del Cardiff Rugby: pesante 42-14 in Galles e la franchigia di Parma resta ultimissima in classifica nello United Rugby Championship, mentre il Cardiff ritrova il sorriso dopo quattro ko di fila. Passano appena dieci minuti dal fischio iniziale e l’andamento della partita è già chiarissimo e in salita per le Zebre: il Cardiff mette a segno due mete al 5’ e al 10’ per mano di Ratti e Williams, sempre seguite dalle trasformazioni di Priestland. Al 17’ arriva addirittura la meta tecnica per i gallesi, poi tra il 20’ e il 36’ si scatena Lane con una doppia meta, con il piede di Priestland sempre a seguire. Il primo tempo finisce con il Cardiff avanti 35-0 e di fatto la partita si chiude già qui, la ripresa serve solo ad accorciare le distanze per le Zebre in avvio con la meta di Cronje seguita dal calcio di O’Malley. Poi Mbanda firma un altro scatto d’orgoglio tricolore, con conseguente trasformazione, ma al 73’ ormai è troppo tardi e il ko è servito. Anzi, nel finale arriva un’altra meta gallese con Llewellyn.