Rugby, United Rugby Championship: ennesimo ko per le Zebre, passano gli Scarlets  

United Rugby Championship

A Parma prosegue la striscia di sole sconfitte nel torneo: la franchigia gallese vince 41-24 e supera in classifica il Benetton



Allo stadio Lanfranchi di Parma arriva la sconfitta numero 12 in altrettante partite di United Rugby Championship per le Zebre. La franchigia emiliana cade in casa 41-24 contro gli Scarlets. Match già indirizzato a fine primo tempo, quando il punteggio sul tabellone dice già 3-24 dopo le mete di Baldwin, Conbeer e McNicholl. Lousi punisce i padroni di casa a inizio ripresa e non bastano le mete di Canna, Biondelli e D’Onofrio per riaprire la gara. ufficio-stampa

In un clima a dir poco primaverile, le Zebre dimostrano invece nuovamente di essere in pieno inverno in United Rugby Championship. In occasione della 14esima giornata della competizione internazionale di rugby, infatti, arriva il dodicesimo ko della franchigia di Parma su 12 partite disputate. Gli Scarlets passano 41-24 al Lanfranchi e si rilanciano nella loro corsa verso i playoff, sorpassando anche in classifica il Benetton.

Allo scoccare del quarto d’ora di gioco, nel momento della sostituzione di Palazzani con Fusco, la formazione gallese sblocca il risultato su calcio di punizione: lo 0-3 viene trasformato da Patchell. Al 20’, ottimo lavoro di Davies, che con una finta mette a sedere Gesi e porta alla meta di Baldwin. Poco dopo, però, l’ottimo gesto di Bisegni provoca la punizione trasformata da Carlo Canna, per il 3-10. Si arriva alla mezz’ora, con la schiacciata di Conbeer, che vince la sfida personale sulla sinistra contro D’Onofrio: +14 per gli Scarlets. Al 34’ diventa poi un gioco da ragazzi per McNicholl depositare proprio in mezzo ai pali sugli sviluppi di una touche.

Alla prima visita della ripresa nell’area dei 22 metri avversaria, al 50’, gli ospiti pescano la meta del bonus con Lousi. La formazione allenata da Emiliano Bergamaschi accorcia con la prima schiacciata da parte di Canna e poi ulteriormente con quella di Biondelli: 17-29. Reazione immediata dei gallesi: meta di Lezana e Scarlets che volano ancora a +19. Senza trovare troppa resistenza, la squadra di Dwayne Peel trova il 41-17 con Tuipulotu. Il punteggio cambierà per l’ultima volta nel finale con D’Onofrio. Le Zebre sono sempre più ultime in classifica con appena 2 punti; gli Scarlets in 11esima posizione a quota 27.