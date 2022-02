Rugby, Sei Nazioni: l’Inghilterra travolge l’Italia  

Sconfitta pesante per l’Italia del rugby anche nella seconda partita del Sei Nazioni. All’Olimpico di Roma, gli azzurri vengono battuti 33-0 dall’Inghilterra in un match mai davvero in discussione. I britannici dilagano già nel primo tempo con le due mete di George e una di Smith, il quale realizza le tre trasformazioni. Nella ripresa le mete di Daly e Sinckler, solo quest’ultima trasformata da Smith, scrivono il punteggio finale.