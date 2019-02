Rugby, Sei Nazioni: l’Italia sconfitta in casa dal Galles per 26-15

09/02/2019

Allo Stadio Olimpico di Roma gli Azzurri vogliono andare a caccia di una clamorosa impresa contro i fortissimi Dragoni. L’Italia è reduce dalla batosta subita a Murrayfield contro la Scozia, il Galles è invece riuscito a sconfiggere la Francia in rimonta e parte con tutti i favori del pronostico. I ragazzi di Conor O’Shea devono ripartire dagli ultimi 10 minuti contro la Scozia durante i quali hanno segnato tre mete che hanno reso il passivo meno pesante. Dopo appena un minuto di gioco, però, il Galles passa in vantaggio con un calcio di punizione guadagnato per un ‘not releasing’ italiano. 0-3. La squadra di Conor O’Shea è poco lucida in questa fase iniziale di gara. Soltanto al 6’ riesce a entrare nella linea dei 22 con una grande azione di personalità di Esposito. Gli ospiti sono costantemente in attacco e al 15’ guadagnano un’altra punizione in mezzo ai 22 e Biggar è implacabile. 0-6. Dopo quattro minuti è sempre il mediano di apertura gallese a mettere a segno dai 49 metri lo 0-9. Col passare del tempo l’Italia si dimostra molto battagliera ma alla mezz’ora va in fuorigioco e sulla punizione successiva Biggar firma agevolmente lo 0-12. Al 34’ Steyn dà una bella svegliata ai Leoni e realizza la prima meta del match, dopo alcune fasi nei 5 metri. Allan trasforma. 7-12.



Nel finale del primo tempo lo stesso Allan avrebbe la possibilità di avvicinare ulteriormente il Galles con una punizione che però termina sul palo. Nel secondo tempo al 44’ l’arbitro fischia un fallo del Galles contro il nostro raggruppamento e da posizione centrale, dentro i 22, questa volta Allan non sbaglia e accorcia: 10-12. L’Italia adesso ci crede: Steyn sembra scatenato con un paio di giocate formidabili, ma nel momento migliore degli Azzurri i Dragoni vanno in meta con Adams, che riesce ad andare fino in fondo dopo una bella azione al largo. 10-19. I padroni di casa cedono fisicamente e al 70’ il Galles chiude definitivamente i conti con Watkin, che va a segno mettendo a terra l’ovale dopo un bel calcetto. 10-26. A 4’ dalla fine Padovani realizza la meta dopo una bella azione corale dell’Italia; Allan non trasforma e finisce 15-26. Diciannovesima sconfitta consecutiva nel Sei Nazioni. La prossima sfida andrà in scena il 24 febbraio contro l’Irlanda sempre all’Olimpico di Roma.