Rugby, Sei Nazioni: Italia a testa alta, ma la Francia vince 35-22

A PARIGI

Allo Stade de France di Parigi l’Italia perde anche la seconda partita del Sei Nazioni con un secco 35-22. La Francia s’impone chiudendo il primo tempo già sul 23-10, dopo una buona reazione della nazionale di Franco Smith, che si era portata sul 13-10 con Minozzi e Allan. Si tratta della 24.a sconfitta consecutiva degli Azzurri, che mancano il successo in questo torneo dal lontano 28 febbraio 2015.

L’ultima vittoria italiana al Sei Nazioni rimane mestamente quella di cinque anni fa in Scozia: era il 28 febbraio 2015 e gli azzurri s’imposero 22-19 a Murrayfield. L’inizio di questa partita è tutt’altro che in discesa. Al 3’ i Galletti sono già in vantaggio: su un fuorigioco dell’Italia, la Francia va per i pali da una posizione centralissima dalla quale Ntamack non sbaglia, senza alcun problema. Al 7’ arriva poi una meta straordinaria per i padroni di casa: calcetto illuminante di Ntamack, Thomas arriva a velocità doppia rispetto agli azzurri e schiaccia a terra. A sorpresa, però, Ntamack sbaglia una trasformazione non difficile: 8-0. Il mediano di apertura grazia nuovamente l’Italia su punizione (ingresso laterale nel raggruppamento da parte di Zilocchi). Al 18’ Ollivon, da terra, riesce ad allungarsi e a schiacciare altri 5 punti, ma quello che sembrerebbe essere un immediato pomeriggio da incubo per la nazionale allenata da Franco Smith cambia verso poco dopo la metà primo tempo: al 25’ arrivano infatti i primi punti italiani in questa edizione del Sei Nazioni, quando l’ovale cade dalle mani di Allan, Hayward lo raccoglie e serve l’accorrente Minozzi che, velocissimo, va a schiacciare in meta. Allan non sbaglia la trasformazione (13-7).

Un’ostruzione della Francia vale il 10-13 sempre di Allan, ma Ntamack non può sbagliare un comodo e centrale calcio di punizione e, proprio nell’ultimo minuto del primo tempo, un passaggio lungo di Dupont per Alldritt, tutto solo, consente a quest’ultimo di marcare la terza meta per i francesi. 23-10. Al 55’ Allan va per i pali, ma sbaglia incredibilmente un calcio facile da posizione centrale. Al 60’ la Francia chiude definitivamente il match: Ntamack trova un varco nella difesa italiana, ben imbeccato da Thomas, e va a marcare comodamente i 5 punti che valgono anche il bonus offensivo. Con la gara già indirizzata, l’Italia rialza comunque la testa con Zani, che in allungo e da terra riesce a schiacciare al 65’: 28-17 dopo la trasformazione di Allan. Una meta incredibile di Serin, che con un calcetto in avanti scavalca a doppia velocità la retroguardia azzurra per poi raccogliere e marcare, vale il 35-17 al 17’. La meta di Bellini, dopo una progressione devastante di Hayward, vale il 35-22 finale, per un risultato che quindi non è così umiliante come nel recente passato. Il prossimo 22 febbraio l’Italia ospiterà la Scozia allo Stadio Olimpico di Roma; la Francia farà visita al Galles.