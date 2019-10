Rugby Mondiali, il Giappone vola ai quarti: "Dedicata alle vittime del tifone"

Grande impresa del Giappone, che a Yokohama ha battuto 28-21 la Scozia e per la prima volta nella storia si è qualificato per i quarti dei Mondiali di rugby. Una vittoria con una dedica davvero speciale. "E' per tutti coloro che stanno soffrendo a causa del tifone, questa partita è tutta per voi - ha dichiarato Michael Leitch, capitano dei Brave Blossoms - Oggi per noi era più di una partita".