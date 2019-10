Italia, Parisse: "Ridicolo cancellare la partita con la Nuova Zelanda"

MONDIALE RUGBY

La cancellazione del big match contro la Nuova Zelanda non va giù a Sergio Parisse, che in conferenza stampa spiega il proprio punto di vista a proposito di una scelta - quella di annullare la partita per motivi di sicurezza a causa del potenziale passaggio di un tifone - che sancisce l'eliminazione dell'Italia dal Mondiale: "E' stata una decisione ridicola - dice il capitano azzurro, 36 anni e 142 caps -. Si sa che in questa stagione, in questa parte del mondo, ci possono essere i tifoni. Possibile che non si sia pensato a un piano B?".

Parisse assicura che non si concluderà in questo modo la sua carriera in Nazionale: "E' dura venire a sapere che non affronterai una delle squadre più grandi del rugby. Oggi l'Italia invece non ha avuto la possibilità di scendere in campo e tutti diranno chissenefrega, per l'Italia cambia poco, visto che avremmo sicuramente perso, ma in questo modo per noi è una grande mancanza di rispetto. Comunque non sarà un tifone a sancire la fine della mia carriere in azzurro".

