Rugby, le Zebre rientrate in Italia dal Sudafrica: "Tamponi tutti negativi"

La squadra di rugby delle Zebre è arrivata in Italia. "Atterrati a Bologna, in pullman verso Parma", ha scritto su Facebook, Michele Dalai, il presidente della franchigia di Parma rimasta bloccata in Sudafrica insieme ad altre squadre dell'United Rugby Championship (esclusiva Mediaset) dal blocco aereo imposto per la nuova variante del Covid, Omicron. "Tamponi tutti negativi. Seguendo le istruzioni del Ministero della Salute faremo un periodo di isolamento in hotel e altri tamponi prima di tornare a casa. Come giusto, per le nostre famiglie e per tutti i nostri cari. Grazie a tutti", prosegue Dalai nel post sul proprio profilo social.