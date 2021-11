URC: Benetton vince all’ultimo secondo contro Glasgow

RUGBY

Treviso trova il 19-18 con un calcio di punizione di Marin a fine partita e reagisce dopo i tre ko consecutivi

La Benetton Treviso rialza la testa in URC con una splendida vittoria all’ultimo secondo. Reduce da tre sconfitte di fila, la formazione veneta sconfigge i Glasgow Warriors 19-18 al Monigo e ritorna in piena zona playoff. Partita molto combattuta con gli scozzesi avanti 18-13 in avvio di ripresa, poi due calci di punizione di Marin (l’ultimo proprio a fine partita) ribaltano il punteggio e regalano il successo ai ragazzi di Bortolami.

Successo all’ultimo respiro per la Benetton Treviso, che esce vincente 19-18 dalla sfida di United Rugby Championship con i Glasgow Warriors. Una vittoria importante per rientrare in zona playoff e reagire al momento difficile con una prestazione di forza e determinazione.

Pronti via, Benetton trova subito la meta con Smith dopo appena 40”, approfittando di una disattenzione della difesa scozzese. Gli ospiti reagiscono presto e pareggiano con la meta di Dempsey 5 minuti dopo: in entrambe le occasioni le trasformazioni non vengono concretizzate. I Warriors vanno avanti al 18’ con un calcio di punizione di Ross Thompson, che si fa perdonare l’errore precedente da posizione favorevole. Treviso si riporta avanti con la meta di Pettinelli, uscendo benissimo da una touche da 5 metri, e allunga 13-8 con il calcio di punizione di Marin. I veneti non sono bravi a sfruttare la discontinuità difensiva degli avversari e sprecano il possibile allungo con Smith in una situazione favorevole. Glasgow si scuote e al 35’ trova la sua seconda meta con Darge. Thompson completa la trasformazione e gli ospiti tornano avanti.

La ripresa comincia male per Benetton, con l’ammonizione di Lamaro che lascia Treviso con l’uomo in meno per dieci minuti. Thompson mette a segno il calcio di punizione del 18-13, ma per il resto gli scozzesi non riescono a capitalizzare la superiorità numerica. Superato il momento difficile, i veneti si riavvicinano con il calcio di punizione di Marin al 64’. La spinta di Benetton prosegue e permette di conquistare un calcio di punizione in ottima posizione al 73’, ma Marin non riesce a sfruttarlo e calcia fuori (non di molto). Il classe 2002 non si abbatte e si prende la responsabilità di calciare la punizione decisiva in chiusura da partita: la sua realizzazione fa esplodere di gioia il Monigo e regala a Treviso punti pesantissimi per rientrare in zona playoff nella URC.