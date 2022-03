Rugby: l'ex nazionale argentino Aramburu assassinato a Parigi

LA BRUTTA NOTIZIA

Il 42enne è deceduto per un colpo di arma da fuoco dopo un alterco in un bar

L'ex nazionale argentino di rugby Federico Martin Aramburu, 42 anni, terzo con i Pumas ai Mondiali del 2007, è stato assassinato a Parigi nel corso di un alterco in un bar. Lo si apprende da fonti vicine all'inchiesta giudiziaria che è già stata aperta sull'accaduto. I fatti sarebbero occorsi all'alba di oggi nella zona di Saint Germain. Secondo una prima ricostruzione, c’è stata una lite fra due gruppi di persone, e successivamente sarebbero stati sparati dei colpi di arma da fuoco da un'auto, uno dei quali ha ferito mortalmente l'ex rugbista, che ha giocato otto anni a livello professionistico in Francia e Scozia prima di ritirarsi nel 2012. Getty Images

Poi Aramburu, sposato e padre di tre figli, aveva intrapreso una carriera come dirigente di un'organizzazione di viaggi e turismo da e verso il Sudamerica. L'ex nazionale argentino era in compagnia dell'amico e collaboratore, Shaun Hegarty, anche lui ex giocatore del Biarritz Olympique, quando è avvenuta la tragedia. Secondo le informazioni raccolte dal portale transalpino 'SudOuest', i due uomini hanno trascorso la serata nel quartiere di Saint-Germain. Stavano mangiando un hamburger al bar Le Mabillon, quando è scoppiata una rissa con i due vicini di tavola. Successivamente questi si sarebbero poi diretti verso di loro, a bordo di una Jeep verde guidata da una terza persona, e avrebbero aperto il fuoco più volte, uccidente Aramburu. Illeso Hegarty. I tre individui sono ancora latitanti. Diversi testimoni hanno assistito alla scena.