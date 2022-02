Rugby, il Sei Nazioni smentisce l'esclusione dell'Italia: "Nessun piano"

L'Italia resterà nel Sei Nazioni di rugby e non verrà sostituita dal Sudafrica. "Six Nations Rugby, le sue sei Federazioni e CVC desiderano precisare che non stanno intrattenendo discussioni o sviluppando alcun piano per aggiungere o sostituire una Federazione partecipante", hanno ribadito in un comunicato congiunto tutte le forze impegnate nell'organizzazione dello storico torneo della palla ovale.