Italrugby, iniziato il raduno in preparazione della Autumn Nations Cup

Iniziato a Roma il raduno della Nazionale Italiana Rugby in preparazione della prima edizione della Autumn Nations Cup 2020. Gli Azzurri – con base all’NH Collection Vittorio Veneto – affronteranno il 14 novembre la Scozia all’esordio nel torneo e le Fiji il 21 novembre nella seconda giornata nei due Cattolica Test Match casalinghi per poi chiudere il girone con il match contro la Francia in calendario sabato 28 novembre a Parigi. In base al piazzamento nel gruppo l’Italia conoscerà l’avversario e la sede della giornata conclusiva del torneo. Nella giornata di domani la Nazionale riprenderà gli allenamenti sul campo 1 del Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma sotto l’occhio vigile dello staff tecnico guidato da Franco Smith.

lapresse