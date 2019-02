Rudolph Ingram, il nuovo Usain Bolt ha sette anni

13/02/2019

Si chiama Rudolph Ingram , ha sette anni e su Instagram è una star. Americano di Tampa e ribattezzato " Nuovo Usain Bolt ", il bimbo è veloce come il vento e corre i 100 metri in 13"48 . Nelle gare di categoria polverizza tutti gli avversari a suon di record e nessuno riesce a stargli vicino. Un fenomeno, che il padre-coach sta plasmando come un campione vero. Particolarmente dotato e chiamato da tutti "Blake", Rudolph gioca a football americano, ma ha attirato l'attenzione internazionale lo scorso agosto, quando ha fatto registrare il secondo tempo nelle gare under 14 di atletica. "Lavoro duramente per dare il massimo per i miei compagni di squadra - ha detto il piccolo -. Voglio mostrare loro che dobbiamo dare tutto ciò che abbiamo. Se non sanno come fare qualcosa, mostro loro come farlo". >

"Lavoro duramente per dare il massimo per i miei compagni di squadra - ha detto il piccolo -. Voglio mostrare loro che dobbiamo dare tutto ciò che abbiamo. Se non sanno come fare qualcosa, mostro loro come farlo". Ma Rudolph non è bravo solo in pista o sul terreno di gioco. Anche sui banchi di scuola se la cava bene. "Non solo è un mago in pista, ma sta anche facendo bene a scuola con ottimi voti in scienze, introduzione ai computer, musica, lingue ed educazione fisica", ha spiegato il padre del bambino.