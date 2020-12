Pollice alzato per Zanardi: primi segnali di ripresa

IL RECUPERO

Alex Zanardi non molla e continua a lottare. La strada per tornare alla normalità è ancora molto lunga dopo quel maledetto incidente in handbike del 19 giugno, ma il 54enne sta mostrando i primi grandi segnali di ripresa. Il Corriere della Sera scrive che è in grado di vedere e sentire e alle richieste dei dottori e della moglie riesce a stringere la mano e alzare il pollice. Dal letto del reparto di neurochirurgia di Padova ancora non parla perché per precauzione gli tengono ancora il buco nella trachea, ma Alex è pronto anche per questo passo.

Terza vita per Alex Zanardi che sta lentamente recuperando e ora c'è un po' più di ottimismo. Merito anche della moglie e del figlio che non l'hanno mai abbandonato e gli sono stati vicini anche quando le sue condizioni sembravano spacciate dopo quel frontale con un camion e le numerose fratture al cranio. Dopo diversi interventi e anche la ricaduta per un'infezione, il 54enne sta continuando la sua battaglia per tornare a sorridere. Una bellissima notizia in questo tragico 2020, pollice alzato per Alex! Continua così campione.