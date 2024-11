PetrosyanMania: Giorgio Petrosyan contro Nasser Boungab il 30 novembre

Giorgio Petrosyan è il kickboxer piu forte di tutti i tempi nato in Armenia, è diventato italiano nel 2014 per meriti sportivi. Più di 100 vittorie, imbattuto per 42 incontri tra il 2007 e il 2013. La storia di questo ragazzo comincia da lontano, in Armenia, dove ad appena 17 anni sarebbe stato destinato ad andare a combattere al confine con l’Azerbaigian come tutti i suoi coetanei, il padre, vuole risparmiare i propri figli maschi da questo terribile destino di morte e decide di scappare nella parte posteriore di un camion alla volta dell’Italia. Il viaggio dura settimane in condizioni terribili e giunti alla stazione Centrale di Milano Giorgio si ammala, 40 di febbre, non avevano nulla da mangiare e per curarlo e il papà era terrorizzato di perderlo. La Caritas li aiuta e trova una casa per loro a Gorizia, una famiglia li accoglie nella casa dei guardiani della loro azienda e così arriva anche l’altra parte dei Petrosyan, mamma, sorella e il fratello minore Armen.