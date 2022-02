Pechino 2022, lo sfogo di Arianna Fontana: "Niente Milano-Cortina 2026 se non cambiano le cose"

L'ATTACCO

La campionessa di short track: "Non rimetto me stessa e l'allenatore nella situazione in cui siamo stati finora"

Dopo il trionfo a Pechino 2022 e la decima medaglia olimpica nello short track conquistata in carriera, per Arianna Fontana è stato il momento di togliersi qualche sassolino dai pattini. "Mi sto godendo il momento e la vittoria è la prova che venire a Pechino è stata la scelta migliore - ha commentato l'atleta azzurra -. Però le cose devono cambiare, altrimenti niente Milano-Cortina 2026. Non vogliamo restare nella situazione in cui siamo stati finora". Pechino 2022, short track 500 m: la premiazione di Arianna Fontana Getty Images

"Sicuramente ci ho pensato prima di venire qui in Cina - ha commentato la Fontana -, ma anche negli anni passati quando c'era la candidatura di Milano-Cortina per il 2026. Alcune cose devono cambiare assolutamente perché non voglio rimettere me stessa e l'allenatore nelle condizioni in cui abbiamo dovuto lavorare fino a questo momento".

Il primo oro olimpico in Cina per l'Italia ha polemizzato con la Federazione, mettendo in dubbio la sua presenza ai prossimi Giochi olimpici che si terranno nel nostro Paese: "O le cose cambiano o magari ci vedremo in un'altra veste".