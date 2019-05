Pattinaggio su ghiaccio: il MusicBox on Ice in DIRETTA STREAMING

26/05/2019

Presso l'IceLab di Bergamo, via alla sesta edizione di "Musicbox on Ice": uno spettacolare e coinvolgente intreccio tra il mondo del pattinaggio su ghiaccio e il mondo discografico, nonché un tuffo nel passato, un’immersione nelle magiche atmosfere musicali dei classici vinili da Jukebox. Organizzato da IceLab, in collaborazione con Mediaset e con la supervisione artistica del coreografo Corrado Giordani, l'evento ha ospite d’eccezione la cantante Bianca Atzei.