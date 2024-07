Olimpiadi Invernali 2030, anche l'Italia sarà coinvolta: Torino ospiterà le gare di pattinaggio di velocità 

L'ANNUNCIO

La decisione è stata annunciata dal sindaco del capoluogo sabaudo Stefano Lo Russo dopo l'assegnazione della rassegna alla Francia

© Getty Images Dopo Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi Invernali rimarranno in Italia anche nel 2030. A poche ore dall'assegnazione della rassegna a cinque cerchi alla Francia, è arrivata la conferma che la competizione attraverserà il confine e coinvolgerà anche Torino che ritroverà i Giochi ventiquattro anni dopo l'appuntamento del 2006. Il capoluogo sabaudo è stato scelto per ospitare le gare di pattinaggio di velocità all'Oval Lingotto, già sede delle gare a inizio millennio.

Vedi anche Sci Il CIO assegna le Olimpiadi Invernali 2030 alla Francia: entro ottobre le garanzie finanziarie La conferma è arrivata dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo che ha accolto con grande soddisfazione il ritorno delle Olimpiadi laddove Enrico Fabris vinse l'oro nei 1500 metri e condusse al titolo la staffetta insieme a Matteo Anesi e Ippolito Sanfratello. "È una notizia che arriva dopo mesi di lavoro in sinergia con la Regione Piemonte. Nel 2030 l’Oval, come già fece nel 2006, accoglierà atlete e atleti da tutto il mondo per la spettacolare specialità olimpica del pattinaggio di velocità - ha spiegato il primo cittadino piemontese -. Torino continua dunque nel percorso che la sta portando al centro delle rotte dei grandi eventi sportivi internazionali. Il ritorno delle Olimpiadi invernali sul nostro territorio è un risultato straordinario, che ci riempie davvero d’orgoglio”.