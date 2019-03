Pallanuoto, Carolina Marcialis convocata in Nazionale

08/03/2019

Carolina Marcialis si prende la calottina azzurra. Grande soddisfazione per la moglie di Antonio Cassano che è stata convocata in Nazionale di pallanuoto dal ct Fabio Conti per il collegiale dal 14 al 28 marzo ad Ostia in vista delle Final Six di Europa Cup. Per la 28enne si tratta di un ritorno dopo l'esperienza nelle giovanili prima di ritirarsi nel 2009 per diventare mamma. Nel 2016 il ritorno in piscina e adesso il riconoscimento sportivo più bello grazie alle buonissime prestazioni con il Rapallo. Ora toccherà a Fantantonio fare il mammo e curare Christopher e Lionel.