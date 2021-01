Olimpiadi, la strategia del Cio: vaccinare tutti gli atleti prima dei Giochi

OLIMPIADI

Vaccinare tutti i partecipanti prima della cerimonia d'inaugurazione per scongiurare l'ipotesi cancellazione e garantire il regolare svolgimento dei Giochi olimpici di Tokyo. È il piano che, secondo alcune indiscrezioni raccolte dal Daily Telegraph, starebbe predisponendo il Comitato olimpico internazionale in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità. Una vera e propria vaccinazione di massa che coinvolgerebbe non solo gli atleti, ma anche allenatori, arbitri e giudici, dirigenti e accompagnatori. Getty Images

In Inghilterra sono sicuri: il Cio e l'Oms stanno lavorando in questa direzione perché, nonostante le continue rassicurazioni, le Olimpiadi continuano a rimanere in dubbio a causa della pandemia. Già rinviati di un anno, i Giochi di Tokyo dovrebbero prendere il via il 23 luglio, ma le difficoltà organizzative legate alle restrizioni e alla situazione epidemiologica non mancano. Le autorità giapponesi avevano fatto sapere nei giorni scorsi che la somministrazione dei vaccini non era ritenuta una condizione indispensabile per lo svolgimento dell'evento e che altre misure sarebbero state implementate per garantire la sicurezza di tutti. A Losanna, però. sembrano non voler correre rischi, anche perché un'ulteriore posticipazione non è in alcun modo contemplata e il rischio di una cancellazione definitiva resta concreto.