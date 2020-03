Olimpiadi 2020, appello del Cio agli atleti: "Continuate ad allenarvi"

OLIMPIADI 2020

"Il Cio rimane pienamente impegnato nei Giochi olimpici di Tokyo 2020 e, con oltre 4 mesi prima dei Giochi, non è necessario prendere decisioni drastiche in questa fase. Qualsiasi speculazione in questo momento sarebbe controproducente. Il Cio incoraggia tutti gli atleti a continuare a prepararsi nel miglior modo possibile". E' quanto si legge nella nota del Cio che ha avviato le consultazioni con tutte le parti interessate. Giochi di Tokyo a rischio?

Continueremo a supportare gli atleti consultandoli con i loro rispettivi comitati olimpici e fornendo loro le informazioni e gli sviluppi più recenti, accessibili agli atleti di tutto il mondo sul sito Athlete365 e tramite i rispettivi NOC e IF - si legge ancora nella nota del Cio - Il Comitato olimpico confida che le numerose misure adottate da molte autorità di tutto il mondo contribuiranno a contenere la situazione del virus COVID-19. In questo contesto, il CIO accoglie con favore il sostegno dei leader del G7 espresso dal primo ministro giapponese Abe Shinzo, che ha dichiarato: 'Voglio tenere perfettamente le Olimpiadi e i Paralimpici, come prova che la razza umana conquisterà il nuovo coronavirus, e io ha ottenuto il supporto dai leader del G-7'".

MEMBRO DEL CIO: "NESSUNA DEADLINE"

Non è stata fissata alcuna deadline su un possibile slittamento delle Olimpiadi, in calendario dal 24 luglio al 9 agosto. Anzi l'evento si sta preparando come da programma. Lo ha detto John Coates, membro Cio e presidente del comitato olimpico australiano, alla vigilia della due giorni di 'consultazioni' tra il Comitato Olimpico Internazionale e le federazioni in merito proprio alla 'road to Tokyo' diventata tortuosa per via della pandemia di Covid-19.

Secondo Coates, che presiede la Commissione di coordinamento di Tokyo2020, "il Cio non ha adottato nessuna delle date che Pound ha anticipato e credo che anche Dick abbia fatto marcia indietro - ha detto il numero uno dello sport australiano al 'Sydney Morning Herald' - Tutto sta andando per l'apertura del 24 luglio. La scadenza indicata da Pound non è mai stata la posizione del Cio ma una sua idea. Mancano ancora quattro mesi". Alla fine di febbraio il suo collega canadese Dick Pound aveva sostenuto che una decisione sui Giochi sarebbe dovuta arrivare entro due-tre mesi.

VICE CAPO COMITATO OLIMPICO GIAPPONESE POSITIVO AL CORONAVIRUS

Il vice capo del comitato olimpico giapponese è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso comitato in una nota. Il governo giapponese aveva detto stamane di voler continuare con la preparazione delle Olimpiadi di Tokyo, confermando la data di inizio prevista per questa estate.