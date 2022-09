Milano-Cortina 2026, Bach: "Saranno Giochi eccellenti"

A ROMA

Il presidente del Cio a Roma per ritirare il Collare d'Oro: "Contiamo sull'efficienza e le capacità dei nostri amici italiani"

"Siamo molti fiduciosi che celebreremo Giochi eccellenti". Lo ha detto Thomas Bach, presidente del Cio, a Roma durante la cerimonia di consegna del Collare d'Oro a lui assegnato parlando delle prossima Olimpiade invernale di Milano-Cortina 2026. "Ci sono sfide da affrontare: dalla sostenibilità alla crisi economica, ma non dobbiamo preoccuparci perché contiamo sull'efficienza e le capacità dei nostri amici italiani - ha continuato - . Saranno Giochi all'insegna della bella vita italiana. Più veloce, più in alto, più forte e insieme, forza azzurri".

"Grazie dal profondo del mio cuore per quanto l'Italia, gli italiani e il Coni hanno fatto per gli atleti rifugiati dall'Ucraina. La nostra missione è unire, non dividere. Restiamo uniti nei nostri valori, quelli della non discriminazione e dell'inclusione. Valori che gli atleti italiani hanno incarnato perfettamente interpretando nel nuovo motto: più veloce, più forte, più in alto, insieme", ha aggiunto Bach.

Quello con il premier Mario Draghi è stato "un colloquio molto amichevole che ci ha dato l'opportunità di confermare tutto il supporto che il governo offre al Coni e alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Draghi ha mostrato un grande apprezzamento allo sport e ai valori dello sport e crede molto nella riuscita dei Giochi olimpici".

Sul ritorno di atleti russi e bielorussi: "E' un grande dilemma, ma è un argomento del quale stiamo discutendo con i comitati olimpici nazionali, con le federazioni internazionali, con i membri Cio e con la comunità degli atleti. Non possiamo citare degli step concreti o una deadline su questo tema".