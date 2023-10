Nuovo Master in Sport Management: Business, Communities, Territories dell’Università Cattolica al via con Paolo Pizzo, campione del mondo di scherma

IN UNIVERSITà

Il Master, in collaborazione con Sportmaster Consulting, è stato presentato durante l’evento “Sport Next: building the future of sport”, nel quale è stato consegnato il premio Sportmaster '23 a Paolo Pizzo, lo schermidore protagonista del film “La Stoccata Vincente”

© ufficio-stampa È stato presentato oggi il Master in Sport Management: Business, Communities, Territories, che nasce dalla collaborazione tra l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Sportmaster Consulting, ed è rivolto a giovani interessati al management dello sport che aspirino a operare nel mercato internazionale. Le lezioni, in lingua inglese, saranno tenute sia da docenti universitari sia da manager e professionisti che operano nel settore. Il percorso formativo si completerà con un periodo di stage, al fine di consolidare on the field le competenze sviluppate.

Fondata nel 1921, l’Università Cattolica è tra i più importanti atenei cattolici d’Europa e del mondo. Si distingue, in Italia, per una reale dimensione nazionale grazie ai suoi cinque campus: Milano, Piacenza, Cremona, Brescia e Roma. Sportmaster Consulting è una start-up che si pone l’obiettivo di operare nel mondo della consulenza manageriale e nella formazione, applicate allo sport avvalendosi di approfondite competenze gestionali.



Uno dei momenti più attesi è stata la consegna del premio Sportmaster '23 a Paolo Pizzo, due volte campione del mondo nella spada e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, la cui toccante storia è stata raccontata nel film “La stoccata vincente”, con grande successo. La presentazione del nuovo Master, che si è tenuta nella prestigiosa Sala Negri da Oleggio, nel cuore della sede milanese dell’Università Cattolica, durante l’evento “Sport Next: Building the Future of Sport”, ha visto la partecipazione di alcuni relatori che hanno presentato speech di grande interesse:

Caterina Gozzoli, Università Cattolica del Sacro Cuore

Fabrizio Masia, EMG Different: “Il Business del mondo sportivo

Claudio Somazzi, EY: “I trend evolutivi e le professionalità richieste”

Luca Cavalli, Different e Stefano Andrea Suzzi, BLINK: “La comunicazione e il mondo dello sport”

Domenico De Maio, Fondazione Milano Cortina 2026: “Il caso Milano Cortina 2026”

Andrea Lionzo, Università Cattolica del Sacro Cuore e Carlo Barbera, Sportmaster Consulting: “Il Master e l’importanza di una professionalizzazione nella gestione delle risorse”

Le conclusioni sono state affidate a Anna Dotti, Consigliere della Regione Lombardia e Presidente della Commissione cultura, ricerca e innovazione, sport e comunicazione. Il Master, che si svolgerà in collaborazione con importanti realtà che operano nel mondo dello sport (tra le quali EY, BCC Milano, AC Milan, Piatti Tennis Center, Gresini Racing, Federazione Italiana Pesistica, Maccabi World Union, Passoni, Saucony, StartzPlay, Federazione Italiana Motonautica, BLINK, EIS, Different, Rouler, TRI60, Lendlease, Dentons, Poncato &Partners), verterà su cinque aree d’interesse:

Strategy and Management

Accounting & Finance

Governance & Legal

Policies, Societies, Territories

Elective Courses