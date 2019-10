Nuova Zelanda, il mondo capovolto: fuori nel rugby, gioia nello sci

GIORNATA INCREDIBILE

di

SIMONE REDAELLI

Ti aspetti gli All Blacks e spunta Alice Robinson. In Nuova Zelanda devono aver pensato a uno scherzo. Invece no, tutto vero. Nel giro di qualche ora i neozelandesi sono passati dallo sconforto per l'eliminazione dal Mondiale di Rugby alla sorpresa per la sciatrice 17enne che ha vinto il Gigante di Solden. Sci, la specialità. Una neozelandese che vince una gara di sci di Coppa del mondo: fa impressione solo a dirlo. Eppure la giovanissima ha riscritto la storia con i suoi 163 cm: grinta e classe da vendere. "Sono scioccata e felicissima", il suo primo commento.

Un po' le sensazioni di tutti. Soprattutto in patria dove lo shock è stato doppio. Quello negativo perché l'Inghilterra ha eliminato gli All Blacks in Giappone. 19-7 il punteggio. L'Haka non ha funzionato e i neri sono stati fatti neri. Incredibile per loro che sono i maestri del gioco ed erano i favoritissimi della rassegna iridata. Poi, a notte fonda per il via del fuso orario, la bellissima notizia dall'Austria. Dalle montagne di Solden la vittoria di una predestinata, la prima storica volta per la nazione nell'immaginario di tutti del mare e del surf in un gigante femminile di Coppa del mondo. In pochi l'avrebbero detto, ma questa ragazzina pare essere predestinata. A dicembre, il primo, diventerà maggiorenne ma oggi è diventata grande. Possiamo tranquillamente dire che è anta una stella. Da campionessa del mondo juniores di gigante ha dato una lezione alla Shiffrin che negli ultimi anni ha cannibalizzato il circo bianco.

Il mondo sportivo, per un giorno, in Nuova Zelanda si è capovolto.