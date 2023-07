Mondiali nuoto, Quadarella: "Rivolevo questi 1500, sono felice"

mondiali nuoto

L'azzurra dopo l'argento mondiale: "Mi sono tolta un peso. Prima della gara ero tesissima, ora sono al settimo cielo"

"Questa medaglia significa tanto, non la prendevo da quattro anni e da allora volevo riprendermi questi 1500 e ce l'ho fatta". Simona Quadarella ammette di essere "al settimo cielo" per l'argento mondiale sulla più lunga delle distanze in vasca conquistato ai mondiali di nuoto di Fukuoka alle spalle del fenomeno Katie Ledecky. "Avevo un po' di paura di stare accanto a lei (Ledecky ndr) - dice la campionessa romana ai microfoni di Sky -, sono contenta perché nella prima meta della gara non ero nemmeno troppo lontana, poi lei è fortissima ma il mio obiettivo era arrivare seconda e così è stato. Sono felice in acqua mi sono sentita bene e adesso sono al settimo cielo".

"Sono proprio contenta, è come essermi tolta un peso. Non pensavo neanche di fare 15'43", il mio secondo tempo migliore e forse con qualcuno accanto avrei potuto anche fare meglio. Sono veramente contenta, mi sono ripresa una medaglia in questa gara dopo 4 anni e sono emozionata. Non è stato facile quest'anno sotto tutti i punti di vista, ci vuole tanto allenamento ma anche tanto equilibrio mentale che avevo perso. Ero tesissima prima della gara", ha aggiunto alla Rai.

