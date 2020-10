Pellegrini: "Mi sento meglio, anche i dolori muscolari cominciano a passare"

ISOLATA

"Oggi mi sono svegliata alle sette con un fortissimo mal di testa, soprattutto all'altezza della nuca. Avevo 37,8 di febbre. Ho preso la tachipirina e mi sono svegliata poco fa senza febbre". Federica Pellegrini sceglie il suo profilo Instagram come diario della quarantena, cominciata dopo la positività al Covd-19. Dalla sua abitazione la nuotatrice condivide coi fan gli aggiornamenti sulle proprie condizioni di salute: "Oggi comincio ad avere molto meno mal di gola, però ho iniziato a tossire. Anche i dolori muscolari stanno cominciando ad andare via".

Federica Pellegrini sta vivendo la prima parte del suo isolamento insieme ai suoi due cani, la cui compagnia non si è mai rivelata preziosa come in questo momento: "L'unica cosa positiva è che, siccome loro capiscono che c'è qualche cosa che non va, mi stanno incollati tutto il giorno".

La Divina appare anche più sollevata rispetto a ieri, quando le lacrime rigavano il suo viso mentre annunciava pubblicamente la sua positività al virus. Con l'Isl di Budapest ormai saltato, la nuotatrice conta di trascorrere una quarantena di massimo dieci giorni per poi tornare in vasca e riprendere a concentrarsi solo sull'attività agonistica.