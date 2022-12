Mondiali nuoto 2022: Paltrinieri super nei 1500 stile, oro e record del mondo per la 4x100 stile maschile

mondiali vasca corta

Paltrinieri conquista uno splendido primo posto a Melbourne, straordinaria la staffetta di Miressi, Conte Bonin, Deplano e Ceccon

Mondiali nuoto 2022: Paltrinieri nei 1500sl, record del mondo della 4x100sl uomini!











© italyphotopress 1 di 7 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Avvio super dell’Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta 2022. Nella prima giornata a Melbourne, Gregorio Paltrinieri è subito devastante e conquista une meravigliosa medaglia d’oro nei 1500 metri stile libero: dominio dell’azzurro che mette in riga Joly e Christiansen col tempo di 14:16.88. Fa ancora meglio la 4x100 stile libero maschile che conquista primo posto e record del mondo con Miressi, Conte Bonin, Deplano e Ceccon: crono di 3:02.75.

Inizio da sogno per l'Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta. Gregorio Paltrinieri e la 4x100 stile maschile subito grandi protagonisti. Giornata inaugurale a Melbourne, in Australia, e l’azzurro è straripante nei 1500 metri stile libero: stupenda medaglia d’oro con una gara dominata dall’inizio alla fine a conferma di una stagione da ricordare per il fenomeno di Carpi. Gregorio chiude col tempo di 14:16.88 e lascia alle sue spalle il francese Joly e il norvegese Christiansen, staccati rispettivamente di 2.74 e 7.20. Progressione incontenibile di Paltrinieri che a metà gara piazza l’accelerata decisiva per poi creare il solco, le ultime vasche sono una passerella trionfale per l’azzurro che torna sul tetto del mondo in vasca corta dopo otto anni ed è il primo italiano nella storia a vincere per due volte i Mondiali sempre in vasca corta.

Riesce a fare ancora meglio la staffetta 4x100 stile libero maschile con i magnifici quattro Miressi, Conte Bonin, Deplano e Ceccon. Per l’Italia è medaglia d’oro e record del mondo, una gara leggendaria nelle acque di Melbourne e devono arrendersi sia Australia che Stati Uniti. Stupefacente crono di 3:02.75. Non convincono invece gli altri azzurri nelle finali odierne: Razzetti è sesto nei 200 misti, Sara Franceschi ottava nei 200 misti.