Nuoto, strepitoso triplete per la Quadarella: "Che carica per Tokyo"

NUOTO

Quello di Benedetta Pilato è il primo oro italiano nei 50 rana femminile: "Me l'aspettavo ma sono contenta"

Il cielo è azzurro sopra Budapest. Dagli Europei di nuoto arriva infatti una pioggia di medaglie per l’Italia, che festeggia la tripletta d’oro di Simona Quadarella e i trionfi di Benedetta Pilato e Margherita Panziera. Medaglia d’argento per Alberto Razzetti, mentre la staffetta femminile guidata da Federica Pellegrini chiude la rassegna continentale con la medaglia di bronzo e il record italiano (3.56.30). Getty Images

QUADARELLA: “GRANDE CARICA PER TOKYO”

"Finalmente è finita, piango perché non me l'aspettavo. Poi mi sono emozionato perché ho visto un video di mia sorella, è grazie a lei che sono diventata quella che sono". Così Simona Quadarella ai microfoni di RaiSport dopo aver ripetuto l'impresa degli Europei di Glasgow con tre ori: "Avevo più paura, mi sentivo meno sicura. Non solo per il periodo difficile per tutti, ma perché un po' le pressioni le sento e voglio sempre fare la mia figura. Nell'ultimo 50 non ne avevo più ma ho dato tutto", ha aggiunto. Un tris di vittorie fondamentale in chiave Olimpiadi: “È importantissimo e mi dà una carica incredibile", ha concluso.

PILATO: “PRIMA MEDAGLIA, SONO CONTENTA”

"Sono contenta. Un po' me l'aspettavo ma è comunque la mia prima medaglia in un Europeo. Non mi aspettavo di fare meno di ieri anche se soli 5 centesimi sono comunque un buon risultato". Così la 16enne azzurra Benedetta Pilato ai microfoni di Rai Sport dopo l'oro nei 50 rana a Budapest, ottenuto con il tempo di 29"35, poco oltre il primato mondiale stabilito soltanto ieri: "Tra due giorni torno a casa e sono davvero soddisfatta. E poi mi manca tanto il mio cane..."

PANZIERA: “GESTITO BENE SETTIMANA DURA”

"Sono contenta del tempo, significa che sto lavorando bene. Sono riuscita a gestire una settimana dura. Non mi è piaciuto come ho gestito la gara, guardando troppo a non farmi superare dalle avversarie, ma in fondo era una finale europea". Così Margherita Panziera ai microfoni di Rai Sport dopo l'oro nei 200 dorso a Budapest.

RAZZETTI ESULTA: “INCREDIBILE”

“È assurdo, non so bene cosa dire. È incredibile. Sono contentissimo, non me l'aspettavo. Sono contento della gestione, ero teso prima della partenza però ora sono veramente felice". Così Alberto Razzetti ai microfoni di RaiSport dopo l'argento nei 400 misti agli Europei di nuoto.

PELLEGRINI: “RESO ONORE ALLA STAFFETTA”

“È stata una settimana lunga, volevo rendere onore a questa staffetta. Stiamo crescendo tantissimo anche a livello internazionale, è bello essere lì". Così Federica Pellegrini commentando la medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 agli Europei: "Ho cercato di dare il massimo tra ieri ed oggi, riposando il più possibile tra una gara e l'altra", ha aggiunto.

