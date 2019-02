Nuoto, Rikako Ikee: "Ho la leucemia ma tornerò più forte"

12/02/2019

L'atleta si trova in ospedale dopo sta ricevendo le prime cure, la patologia diagnosticata sarebbe in una fase ancora iniziale, quindi salterà i campionati giapponesi. "Mi prenderò qualche tempo per dedicarmi alle cure. Farò di tutto perché possiate rivedere presto una Rikako ancora più forte. Grazie per il vostro incoraggiamento".



Il suo allenatore Jiro Miki ha spiegato: "Non l'avevo mai visto avere così tante difficoltà a respirare. Impressionante la motivazione che sta mostrando per sconfiggere la malattia". "Non avrei mai immaginato che Ikee soffrisse di una malattia del genere", ha commentato il vice presidente della Federazione giapponese di nuoto, esortando "tutti a pregare per aiutarla a recuperare pienamente ed essere in grado di partecipare ai Giochi di Tokyo".