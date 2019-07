Nuoto, Pellegrini: "Mai avuto tanti dolori in vita mia"

Dopo la giornata trionfale di ieri Federica Pellegrini non ce l'ha fatta a ripetersi nei 100 stile libero femminili ai Mondiali di nuoto, in corso di svolgimento a Gwangju. La Divina non riesce a superare la propria batteria, fallendo dunque l'accesso in semifinale. Alto il crono dell'azzurra (54"68), che le vale il 22.mo tempo assoluto e dunque non sufficiente per qualificarsi al turno successivo.

"Stanotte avrò rivisto la mia gara 40 volte. Non mi era mai successo, ma mi sono proprio piaciuta. Adesso mi godo questo momento. Sono felice di aver chiuso in questo modo il cerchio dei Mondiali". All'indomani del trionfo nella finale mondiale dei 200 stile, Federica Pellegrini racconta emozioni e sensazioni legate all'ennesima impresa della sua carriera da leggenda. "Non ho mai avuto tanti dolori in vita mia. Come se avessi fatto un after fino a stamattina", ha spiegato la Divina, che il 5 agosto festeggerà 31 anni. "Le motivazioni per restare sempre in alto le trovi dentro di te ponendoti degli obiettivi che sicuramente cambiano nel corso degli anni. Il prossimo - ha proseguito - è cercare di avere una famiglia bella come quella che ho tra un paio di anni, ma il più imminente è tornare a casa dalla mia Vanessa (il suo bulldog francese, ndr). L'ho salutata in aeroporto. L'ho lasciata in braccio a mamma e appena salita in aereo ho visto un film: era Dumbo e mi sono messa a piangere".