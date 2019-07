Nuoto, Occhipinti di bronzo nella 25 km di fondo ai Mondiali

19/07/2019

Altra medaglia italiana ai Mondial di nuoto. In Cina stavolta è stato Alessio Occhipinti a salire sul podio, nella 25 km di fondo, la più massacrante delle specialità. In una gara disputata nella bufera con condizioni quasi al limite, l'azzurro, alla fine di bronzo, non è riuscuìito a inserirsi nella volata per il titolo, che ha visto il francese Axel Reymond bruciare il russo Kiril Belyaev dopo quasi cinque ore in acqua. Quarto Simone Ruffini.